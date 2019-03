Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Unbekannter belästigt Frau

Schöppingen (ots)

Ein Exhibitionist hat sich am Samstag in Schöppingen vor einer 24-Jährigen entblößt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Die Frau flüchtete. Die Tat ereignete sich gegen 20.30 Uhr am Antoniusplatz. Das Opfer beschreibt den Täter als circa 1,80 Meter groß, von schmaler Statur und dem Aussehen nach möglicherweise arabischer Herkunft. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell