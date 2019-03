Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - "Gewinnerin" sollte erst zahlen

Bocholt (ots)

Einen Gewinn von 148.000 Euro versprach ein unbekannter Anrufer am Donnerstag einer 68-jährigen Bocholterin. Der Mann gab vor, eine Rechtsanwaltskanzlei in Wien zu vertreten. Schnell trat aber der Haken an der Sache zutage: Um den Gewinn empfangen zu können, müsse die Frau erst Gutscheincodes im Wert von 200 Euro erwerben und die Codes mitteilen. Das weckte zu recht ihren Argwohn: Die Bocholterin fiel auf den Betrugsversuch nicht herein und verständigte stattdessen die Polizei.

