Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Kupferkabel gestohlen

Reken (ots)

Auf Kupfer hatten es unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag in Reken abgesehen. Im ersten Fall entwendeten sie Kupferkabel im Bereich zweier Baustellen am Hannemannskamp in Klein Reken, der zweite gleichgelagerte Fall ereignete sich an der Carl-Benz-Straße in Bahnhof Reken. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

