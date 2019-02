Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Bei Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Rhede (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat eine 50-jährige Autofahrerin am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Rhede erlitten. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Südlohnerin gegen 11.40 Uhr den Burloer Diek, als sie aus zunächst ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug auf den Grünstreifen geriet. Ihr Wagen geriet ins Schleudern und prallte gegen einen entgegenkommenden Klein-Lkw, den ein 54-jähriger Rheder steuerte. Ein Rettungshubschrauber brachte die lebensgefährlich verletzte Fahrerin in eine Universitätsklinik. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden müssen. Der Burloer Diek ist für die Dauer der Unfallaufnahme weiterhin gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell