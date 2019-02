POL-BOR: Gronau - Schwerpunktkontrolle zeigt Ergebnisse

Kreispolizeibehörde Borken

Der Lkw überladen, die Sozialvorschriften nicht eingehalten, gegen Vorschriften zur Beförderung von Gefahrgut verstoßen: Es gab eine ganze Reihe von Umständen, die die Polizei jetzt bei einer besonderen Kontrollaktion am Dienstag in Gronau zu beanstanden hatte.

Zwischen 10 und 15 Uhr führte der Verkehrsdienst der KPB Borken in diesem Jahr die erste Schwerpunktkontrolle des gewerblichen Güter-/Personenverkehrs mit Kooperationspartnern durch. An einem Rastplatz der B 54 in Gronau kontrollierten besonders geschulte Mitarbeiter der beiden Verkehrsdienstgruppen und der Kradgruppe mit Kooperationspartnern der Bezirksregierung Münster (Dezernat Gefährliche Güter), des Kreises Borken (Bußgeldstelle) und Beamten des Zoll entsprechende Fahrzeuge logistisch unterstützt durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei Legden.

Dabei stellte sich heraus, dass bei 25 überprüften LKW mit oder ohne Anhänger zwölf zu beanstanden waren. In einem Fall wurde eine Überladung beanstandet, da der im Ausland zugelassene LKW mehr als die in Deutschland erlaubten 40 Tonnen Gesamtgewicht auf die Straße brachte. In neun weiteren Fällen wurden wegen Verstöße gegen Sozialvorschriften wie Tages- oder Wochenlenkzeiten sowie Ruhezeiten Anzeigen gefertigt beziehungsweise auch Verwarngelder erhoben. In zwei Fällen wurde gegen Vorschriften zu Beförderungen von Gefahrgut verstoßen. Bei den Überprüfungen durch den Zoll konnte zudem eine nicht angemeldete Einfuhr von Bargeld aufgedeckt und in einem Fall die verbotene Einfuhr von Betäubungsmitteln festgestellt werden.

Bei den durchgeführten Personenüberprüfungen ging den Beamten auch ein niederländischer Staatsbürger ins Netz. Dieser hatte noch eine Reststrafe von 282 Tagen Haft zu verbüßen. Der 41-jährige wurde festgenommen und nach Anzeigenfertigung über die PW Gronau zur Haftverbüßung der JVA Münster zugeführt.

Der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Borken wird im Jahr 2019 weitere Kontrollaktionen mit Kooperationspartnern initiieren. Darüber hinaus finden Kontrollen des gewerblichen Güter-/Personenverkehrs auch im Rahmen der europaweiten Kontrollwochen und aus dem täglichen Dienst heraus statt.

