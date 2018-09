POL-DU: Hochfeld: Mit Bierflasche und Messer verletzt

Duisburg (ots) - In zwei Fällen verletzten sich am Montag (10. September) in Hochfeld Männer mit einer Bieflasche und einem Messer.

Bei einem Streit zwischen drei Männern gegen 17 Uhr auf der Sedanstraße verletzte ein 42-Jähriger einen seiner Kontrahenten mit einer abgebrochenen Bierflasche an den Armen. Der 59 Jahre alte Mann kam mit einem Rettungswagen zur stationären Versorgung ins Krankenhaus. Der dritte Streithahn (53) hatte eine geschwollene Hand und wollte selber zum Arzt gehen. Die Polizei erstattete eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 42-Jährigen. Warum die Männer sich gestritten haben, erzählten sie nicht.

Während ein Mann gegen 22 Uhr auf seinen bestellten Döner an einem Imbiss an der Wanheimer Straße wartete, sollen ihn zwei Unbekannte mit einem Messer an der Schulter verletzt haben. Anschließend seien die Angreifer in Richtung Rheinhauser Straße gelaufen. Der 53-Jährige lief zur nahegelegenen Wohnung einer Bekannten. Sie alarmierte die Polizei und einen Rettungswagen. Die Sanitäter brachten den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verletzte erzählte, dass er nicht wisse, warum das Duo ihn angriff. Einer der Unbekannten soll einen Vollbart tragen, der andere 1,75 Meter groß sein. Bei den Altersangaben gibt es widersprüchliche Angaben. Zeugen wollen Jugendliche beobachtet haben, der 53-Jährige schätzt sie auf circa 45 Jahre alt Hinweise nimmt das KK 36 unter 0203 280-0 entgegen.

