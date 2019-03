Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Einladung zum Pressetermin - Berufsschüler erstellen Flyer für Präventionskampagne

Kreis Borken (ots)

Die Kreispolizeibehörde Borken legt einen Schwerpunkt ihrer präventiven Arbeit im Bereich Verkehr auf die Pedelec-Fahrer. Die aktuellen Zahlen der Verkehrsunfallstatistik 2018 haben gezeigt, dass diese Gruppe der Verkehrsteilnehmer in zunehmenden Maß am Unfallgeschehen beteiligt ist. Dem will die Polizei in vielfältiger Form entgegenwirken. Ein wichtiger Baustein stellt dabei der Aktionsplan Pedelec dar. Schülerinnen und Schüler des Kurses "Gestaltungstechnische/-r Assistent/-in" des Berufskollegs Bocholt-West haben die Entwürfe gestaltet.

Pressevertreter sind herzlich eingeladen zur Präsentation und Vorstellung der Entwürfe am Mittwoch, 06.03.2019, um 09.30 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Kreishauses Borken, Burloer Straße 91-93, 46325 Borken.

An die Präsentation schließt sich die Entscheidungsfindung der Jury an. Zu diesem Gremium gehören Vertreter der Polizei, des Kreises Borken und der Kreisverkehrswacht. Vorgesehen ist, dass die ersten drei Entwürfe gegen 10.45 Uhr vorgestellt werden. Eine Teilnahme ist für Pressevertreter auch zu diesem Zeitpunkt möglich.

Um Rückmeldung als Teilnehmer wird gebeten bis Dienstag, 05.03.2019, 12:00 Uhr in der Pressestelle der Kreispolizeibehörde Borken.

