Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Unfall mit drei Verletzten

Heiden (ots)

Am Sonntag befuhr eine 40 Jahre alte Autofahrerin aus Rhede gegen 18.15 Uhr die Borkener Straße in Richtung Borken. Sie bemerkte zu spät, dass vor ihr ein 43 Jahre alter Autofahrer aus Rhede in Höhe der Straße "An der Ölmühle" verkehrsbedingt abgebremst hatte (vor dem 43-Jährigen wollte ein Autofahrer nach links abbiegen und hatte dazu abbremsen müssen). Bei dem folgenden Auffahrunfall wurden der 43-Jährige und zwei seiner Beifahrerinnen (38 und 4 Jahre alt, beide aus Rhede) leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 11.000 Euro.

