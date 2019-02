Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: 1. Nachtrag zu: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - Ergänzender Medienhinweis -

Borken (ots)

Die OTS-Meldung vom vergangenen Donnerstag, 21.02.2019, mit den personenbezogenen Daten und einem Foto der zunächst vermissten und am Sonntag tot aufgefundenen 78-jährigen Borkenerin ist gelöscht worden. An die Medien ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte, auf eine weitere Publikation des Bildes und der personenbezogenen Daten zu verzichten.

