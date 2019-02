Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raubüberfall auf Spielhalle

Gescher (ots)

Am Montag, gegen 00:50 Uhr, betrat ein maskierter Täter eine Spielhalle in Gescher am Borkener Damm und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Nachdem eine Angestellte dem Täter Bargeld ausgehändigt hatte, flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Täter ist etwa 175 groß und trug einen schwarzen Kapuzenpullover. Maskiert war er mit einem Schal. Der Täter sprach russisch.

Hinweise bitte an die Polizei in Borken.

