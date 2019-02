Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autos auf Firmengelände aufgebrochen

Gronau (ots)

In der Nacht zum Freitag bogen noch unbekannte Täter auf der Benzstraße einen Wellblechzaun auf und gelangten so auf ein Firmengelände. Dort schlugen sie an zwei Pkws der Marke BMW Seitenscheiben ein und bauten mehrere Fahrzeugteile aus (Lenkräder, Radio-/Navigationssysteme und Airbags). Die Fahrzeugteile im Gesamtwert von ca. 25.000 Euro wurden entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562-9260).

