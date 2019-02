Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Unfallflucht am Baumarkt

Gronau-Epe (ots)

Am Samstag beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer zwischen 08.15 Uhr und 09.00 Uhr auf dem Baumarktparkplatz an der Maybachstraße einen schwarzen VW-Polo. Trotz des verursachten Sachschadens in einer Höhe von ca. 2.000 Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat (02562-9260) zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell