Vreden (ots) - Aktuell sind Polizei und Rettungsdienste in Vreden auf der B70, in Höhe der Gaststätte Saalmann, im Einsatz. Nach aktuellem Stand sind zwei Fahrzeuge frontal kollidiert. Zur Zeit ist die B70 in Höhe der Unfallstelle voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

