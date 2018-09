Ulm (ots) - Eine 23-Jährige fuhr gegen 18.45 Uhr auf der Bergstraße Richtung Weidach. An der Einmündung zum Weidacher Weg wollte sie nach links abbiegen. Ein nachfolgender Autofahrer setzte in dem Moment zum Überholen an. Der VW prallte gegen das abbiegende Kleinkraftrad. Dadurch stürzte die 23-Jährige auf die Straße und wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Der Schaden an dem VW wird auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Der SChaden am Roller beträgt etwa 500 Euro.

Hinweis der Polizei: Das Überholen ist ein gefährlicher Vorgang. Deshalb regelt die Straßenverkehrsordnung auch, dass nur überholen darf, wer dabei denjenigen, der überholt wird, nicht behindert. Eine Sperrfläche darf nicht überfahren werden, auch keine durchgezogene Linie. Und: Wer vorausfährt, darf nicht ohne zwingenden Grund stark bremsen. Damit alle sicher ankommen.

Tipps zur Verkehrssicherheit, aber auch viele weitere Informationen gibt die Polizei am Sonntag auf dem Ulmer Sicherheitstag auf dem Münsterplatz. Die Polizei und ihre Partner zeigen ein interessantes Programm rund um alle Fragen zur Sicherheit. Wer Glück hat gewinnt einen Mitflug im Polizeihubschrauber. Mehr Infos: www.polizei-ulm.de.

++++++++++++1723181

