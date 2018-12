POL-BOR: Gronau - Diebstahl aus Auto

Gronau (ots) - Die Seitenscheibe eines geparkten Autos schlug ein noch unbekannter Täter in der Sonntagnacht ein und stahl aus dem Wagen eine blaue Herrensteppjacke sowie ein mobiles Navigationsgerät der Marke Navigon. Das Auto stand in der Zeit von Sonntag, 21.30 Uhr bis zum Montagmorgen, 07.50 Uhr an der Straße "Am Holtkamp" in Gronau-Epe. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter der Rufnummer 02562 9260.

