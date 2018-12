POL-BOR: Ahaus - Berauscht gefahren

Ahaus (ots) - Unter Drogeneinfluss ans Steuer gesetzt hatte sich am Samstag ein 53-jähriger Autofahrer, den die Polizei gegen 15.40 Uhr in Ahaus-Alstätte kontrollierte. Der Nordwalder war dort aus Richtung Niederlande kommend auf der Buurser Straße unterwegs. Polizeibeamte stellten Anzeichen von Drogenkonsum fest, die sich durch einen Drogentest bestätigen sollten: Er schlug positiv an auf Kokain und Marihuana. Der 53-Jährige ließ sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen; die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell