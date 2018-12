POL-BOR: Gronau - Wagen beschädigt und geflüchtet

Gronau (ots) - Einen Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro hat ein Unbekannter am Samstag nach einem Unfall in Gronau hinterlassen. Er fuhr einen schwarzen VW an, der zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr auf dem Parkplatz des Lukaskrankenhauses gestanden hatte. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Hinweise an die Polizei unter Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell