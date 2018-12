POL-BOR: Borken - Unbekannte dringen in Wohnungen ein

Borken (ots) - Einbrecher haben am Samstag in Borken gleich mehrfach ihr Unwesen getrieben. An der Hohenfriedeberger Straße drangen Unbekannte in eine Wohnung ein, nachdem sie eine Balkontür aufgehebelt hatten. Ob sie etwas entwendeten, stand zunächst noch nicht fest; Tatzeitraum: 06.45 Uhr bis 23.30 Uhr. Eine aufgebrochene Terrassentür stellte im zweiten Fall eine Borkenerin bei der Rückkehr in ihre Wohnung an der Mühlenstraße fest; entwendet wurde dort nichts. Diese Tat muss sich zwischen 16.20 Uhr und 20.30 Uhr abgespielt haben. Im dritten Fall gelang es den Tätern nicht, die Haustür eines Wohnhauses an der Hauptstraße in Weseke gewaltsam zu öffnen. Das Geschehen dort muss sich zwischen 02.00 Uhr und 16.10 Uhr abgespielt haben. Die Polizei bittet in allen Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

