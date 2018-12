POL-BOR: Borken - In Spielhalle eingebrochen

Borken (ots) - Auf das Geld in einem Automaten hatten es Unbekannte in der Nacht zum Samstag bei ihrem Einbruch in eine Spielhalle am Nordring in Borken abgesehen. Sie schlugen eine Wand ein, um ins Innere zu gelangen, und im Inneren eine weitere, um an den Automaten heranzukommen. Weiter kamen sie jedoch nicht: Zeugen hatten zwischenzeitlich die Polizei verständigt. Als sie die eintreffenden Beamten bemerkten, ergriffen die Täter die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

