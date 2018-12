POL-BOR: Bocholt - Verkehrsunfall mit Fußgänger auf der Dingdener Straße Höhe Feuerwache - Nachtragsmeldung

Bocholt (ots) - Am 08.12.2018 kam es gegen 01:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Dingdener Straße gegenüber der Feuerwache in Bocholt. Aus bislang ungeklärten Gründen wurde ein 19- jähriger Fußgänger aus Hamminkeln von dem Pkw eines 39- jährigen Pkw- Fahrers aus Bocholt erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde der Fußgänger schwer verletzt. Er wurde ins Bocholter Krankenhaus eingeliefert. Derzeit besteht bei dem 19- Jährigen keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

