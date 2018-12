POL-BOR: Gescher - Radfahrerin schwer verletzt

Gescher (ots) - Schwere Verletzungen hat eine 81 Jahre alte Radfahrerin am Samstag bei einem Unfall in Gescher erlitten. Die Gescheranerin wollte gegen 11.45 Uhr den Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Fabrikstraße verlassen. Im Einmündungsbereich kollidierte sie mit dem Pkw eines 83-jährigen aus Gescher, der gerade auf den Parkplatz fuhr.

