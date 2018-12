POL-BOR: Borken - Technik aus acht Pkw gestohlen

Borken (ots) - Die Täter hatten es auf fest eingebaute Navigationssysteme ebenso abgesehen wie auf Tachometer oder Lenkräder: Diebe machten sich zwischen Dienstag, 19.00 Uhr, und Mittwoch, 12.00 Uhr an insgesamt acht Fahrzeugen zu schaffen, die auf dem Gelände eines Autohandels am Nordring in Borken standen. Um an ihre Beute zu kommen, schlugen die Unbekannten an den Fahrzeugen die Heckscheiben ein. Der insgesamt durch den Diebstahl und die Sachbeschädigungen entstandene Schaden liegt bei circa 50.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell