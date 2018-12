POL-BOR: Bocholt - Radfahrer angefahren und geflohen

Bocholt (ots) - Erst am Dienstag brachte ein 29-jähriger Bocholter eine Fahrerflucht vom Montagnachmittag zur Anzeige, bei der er leicht verletzt worden war. Nach seinen Angaben hatte er mit seinem Fahrrad gegen 16.15 Uhr die Straße "Unter den Eichen" in Bocholt befahren, als ihn in Höhe eines Parkplatzes ein schwarzer BMW anfuhr. Er stürzte gegen eine Laterne und verletzte sich leicht. Auch das Fahrrad wurde beschädigt. Der BMW-Fahrer wendete und fuhr weg, ohne auch nur Kontakt zum Verletzten aufzunehmen. Bei dem BMW solle es sich um ein neueres, sportliches Modell handeln. Der Fahrer, so der Bocholter weiter, sei männlich gewesen. Auch auf dem Beifahrersitz habe eine Person gesessen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Bocholt unter der Rufnummer 02871 2990 entgegen.

