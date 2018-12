POL-BOR: Gronau - Fahrerflucht am Heerweg

Gronau (ots) - Einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursachte ein noch unbekannter Fahrzeugführer bei einem Verkehrsunfall am Dienstag auf dem Heerweg. Zwischen 17.30 und 17.45 Uhr hatte er einen geparkten silberfarbenen Skoda Oktavia in Höhe der Hausnummer 66 beschädigt und war anschließend weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus (02561-9260).

