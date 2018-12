POL-BOR: Bocholt - Drei Fahrzeuge in Unfall verwickelt/Zwei leicht verletzte Personen

Bocholt (ots) - Am Dienstag kam es gegen 17.20 Uhr auf der L602 etwa in Höhe der Werther Straße zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 30-jähriger Autofahrer aus Bocholt hatte die L602 aus Richtung Wesel kommend befahren. Er bemerkte nicht, dass sich an der Ampelkreuzung L602/Werther Straße der Verkehr gestaut hatte und war auf das Auto einer 19-jährigen Bocholterin aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Auto zusätzlich auf das vor ihr stehende Fahrzeug eines 30-jährigen Mannes aus Borken gestoßen. Sowohl die 19-Jährige als auch der Borkener wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt 6500 Euro.

