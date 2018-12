POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Geschäft

Bocholt (ots) - Durch Einschlagen einer Fensterscheibe gelangten noch Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch in ein Geschäft an der Schaffeldstraße in Bocholt. Gegen 03.45 Uhr löste der Einbruchalarm aus. Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Täter nichts. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt (02871-2990).

