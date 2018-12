POL-BOR: Ahaus - Streit führt zu Schlägerei

Ahaus (ots) - Eskaliert ist am Dienstag in Ahaus eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen Angehörigen von zwei Familien. Gegen 13.15 Uhr entwickelte sich daraus auf der Heeker Straße eine Schlägerei, an der insgesamt sieben Männer aus Ahaus, Legden und Dinklage im Alter zwischen 48 und 20 Jahren beteiligt waren. Im Zuge der Auseinandersetzung erlitten mehrere der Beteiligten leichte Verletzungen. Drei Personen erhielten Platzverweise.

