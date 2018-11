POL-BOR: Stadtlohn - Blumenkübel nicht gesehen

Stadtlohn (ots) - Ungebremst gegen einen Blumenkübel geprallt ist am Mittwoch ein 16 Jahre alter Motorrollerfahrer in Stadtlohn. Er erlitt leichte Verletzungen. Der Stadtlohner befuhr gegen 07.20 Uhr den Immingfeldweg in Richtung K 24, als er den Kübel übersah, der dort an der Fahrbahnseite steht. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro.

