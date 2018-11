POL-BOR: Ahaus - Drogen im Straßenverkehr

Ahaus (ots) - Am Samstag kontrollierten Polizeibeamte gegen 01.10 Uhr auf der Graeser Straße einen mit drei Männern (23, 22, 19) aus Oer-Erkenschwick und Recklinghausen besetzten Pkw. Den Beamten fiel sofort starker Marihuanageruch auf. In dem Pkw fanden die Beamten drei Tütchen Marihuana und die beiden Beifahrer händigten insgesamt drei weitere solcher Tütchen aus, was für die drei Männer Strafverfahren zur Folge hatte.

Der 23-jährige Fahrer musste sich zudem durch einen Arzt eine Blutprobe entnehmen lassen, da er unter Drogeneinfluss stand.

