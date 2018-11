POL-BOR: Borken - Unfallflucht angezeigt

Borken (ots) - Am Samstag kam es gegen 11.45 Uhr an der Ausfahrt des K+K-Parkplatzes am Nordring zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw, bei dem ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 6.000 Euro entstand. Nach Angaben eines der Unfallbeteiligten (56-jähriger Borkener) habe er wegen einen weißen SUVs nach rechts ausweichen müssen und sei dadurch gegen den Pkw einer 59-jährigen aus Borken gefahren. Der Fahrer des weißen SUV habe nach dem Unfall gedreht und sei noch einmal ab der Unfallstelle vorbeigefahren.

Unfallzeugen konnten die mögliche Unfallbeteiligung des SUV-Fahrers nicht bestätigen. Jedenfalls wird der Fahrer bzw. die Fahrern des SUVs ebenso wie weitere Zeugen gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Borken (02861-9000) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell