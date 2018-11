POL-BOR: Borken - Unfallflucht auf dem Nordring

Borken (ots) - Einen geschätzten Schaden in Höhe von 2.500 Euro verursachte ein noch unbekannter Fahrzeugführer am Freitag in Borken auf dem Nordring.

Zwischen 13.30 und 14.40 Uhr hatte er einen geparkten grauen VW Passat beschädigt und war im Anschluss weiter gefahren, ohne sich um die erforderliche Schadensregulierung zu kümmern.

Der Passat, der in Höhe der K+K Filiale gestanden hatte, wurde im Bereich der Fahrertür beschädigt.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken (02861-9000).

