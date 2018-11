POL-BOR: Borken - Fahren ohne Führerschein im Doppelpack

Borken (ots) - Ein 16-jähriger und ein 17-jähriger Südlohner gerieten am Freitagabend mit ihren Motorrollern in Borken in eine Verkehrskontrolle. Gegen 18.40 Uhr waren die beiden auf der Heidener Straße angehalten worden. Hier fiel auf, dass keiner von ihnen einen erforderlichen Führerschein besitzt. Die Beamten untersagten ihnen die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren gegen die Südlohner ein.

