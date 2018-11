POL-BOR: Borken - Betteltrick führt zum Erfolg

Borken (ots) - Am Freitagnachmittag erbeutete ein Bettelbetrüger Bargeld in einem Ladenlokal auf der Johanniterstraße in Borken. Der unbekannte Täter hatte das Geschäft gegen 13 Uhr mit einem Klemmbrett ausgerüstet betreten. Als der Geschädigte (18, Borken) seine Geldbörse hervorholte und öffnete, um eine Spende abzugeben, griff der Täter hinein und entnahm Geldscheine. Der 18-Jährige forderte diese zurück, woraufhin der Täter mit dem Geld aus dem Geschäft in unbekannte Richtung flüchtete. Beschreibung: männlich, 16-18 Jahre alt, etwa 180 cm groß, schlank, schwarze zurück gegeelte Haare mit "Undercut". Bekleidung: grauer Pullover mit Reisverschluss. Hinweise bitte an die Kripo Borken (02861-9000).

