POL-BOR: Stadtlohn - Einbruch in Baucontainer

Stadtlohn (ots) - Werkzeuge waren ihre Beute: Zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr und Donnerstag, 07.50 Uhr drangen Unbekannte in einen Baucontainer an einer Baustelle auf dem Gescher Damm in Stadtlohn ein. Um in den verschlossenen Container einzudringen, hatten sie das Sicherheitsschloss mit Hilfe eines Schweißgerätes gewaltsam geöffnet.

Erbeutet hatten die Täter: einen Erdverdichter (Wacker) einen Trennschleifer (Stihl) einen Laser eine Nivellierlatte sowie zwei Zweistrangketten

Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

