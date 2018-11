POL-BOR: Gescher - Rollerdiebe aktiv

Gescher (ots) - Einen zweiter Rollerdiebstahl in Gescher wurde der Polizei gemeldet: In der Zeit von Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstag, 06.30 Uhr hatten sie einen weiß-blauen Motorroller der Marke Peugeot auf dem Schlesierring in Höhe des Kreisverkehrs Bahnhofstraße entwendet. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus (02561-9260).

