POL-BOR: Bocholt - Jugendliche fallen erneut auf

Bocholt (ots) - Am Donnerstag beobachtete ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eines Elektronikmarktes in den Shopping-Arkaden gegen 09.45 Uhr zwei Jugendliche beim Diebstahl von Elektronikartikeln im Gesamtwert von mehr als 300 Euro. Er hielt die Jugendlichen an, sodass die Ware bei der geschädigten Firma blieb.

Es war nicht das erste Mal, dass die beiden Jugendlichen (16 und 14 Jahre alt) auf- bzw. straffällig wurden. In den vergangenen 12 Monaten war dies bei dem 16-Jähigen fast 60mal und bei dem 14-Jährigen 40mal der Fall. In den meisten Fällen handelte es sich um Diebstahlsdelikte, hinzu kommen z.B. Körperverletzungsdelikte, Sachbeschädigungen, Beleidigungen und Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Vielfach wurden sie auch von ihren Betreuern als vermisst gemeldet.

