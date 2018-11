POL-BOR: Gronau - Alkoholisiert am Steuer

Gronau (ots) - Als ein angetrunkener 55-Jähriger aus Hengelo (NL) am Freitagabend gegen 22.20 Uhr unfreiwillig mit seinem Wagen in einem Vorgarten an der Scholtenstraße zum in Gronau zum Stehen kam, verständigte ein Zeuge die Polizei. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von circa 2,2 Promille hin. Die Polizeibeamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe, stellten den Führerschein sicher und untersagten die Weiterfahrt.

