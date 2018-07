POL-BOR: Borken - Widerstand gegen Polizeibeamten

Borken (ots) - (mh) In der Nacht zum Sonntag randalierte ein alkoholisierter 17-Jähriger gegen 3:00 Uhr zunächst in der elterlichen Wohnung in Borken. Er verließ die Wohnung und rannte auf die Straße. Dort beleidigte, bespuckte und bedrohte er die hinzugerufenen, eintreffenden Polizeibeamten und trat gegen einen Streifenwagen. Die Beamten überwältigten den sich heftig wehrenden jungen Mann, legten ihm Handschellen an, sperrten ihn in eine Gewahrsamszelle und leiteten ein Strafverfahren ein. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft entnahm ihm ein Arzt mehrere Blutproben.

