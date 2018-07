Gescher (ots) - (mh) Am Samstagnachmittag verkratzte ein bisher unbekannter Täter einen geparkten, schwarzen Opel Astra. Der Wagen stand ab 16:05 Uhr für zehn Minuten auf einem Parkplatz am Westfalenring in Höhe einer Drogeriefiliale. Es entstand ein Sachschaden an der rechten Fahrzeugseite in einer Höhe von etwa 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (Telefon 02561 / 926-0).

