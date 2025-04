Polizei Gütersloh

POL-GT: Über 600 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt - ROADPOL-Kontrollen im Kreis Gütersloh

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (FK) - In dieser Woche (07.04.- 13.04.2025) finden europaweit sogenannte ROADPOL-Kontrollen statt. ROADPOL steht für "European Roads Policing Network". Dabei handelt es sich um eine Nicht-Regierungsorganisation, hervorgegangen aus einem Zusammenschluss von Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union mit Hauptsitz in London.

Am Montag (07.04.) fanden die Kontrollen unter dem Motto "Speed" mit Unterstützung der Kreispolizeibehörde Paderborn in der Zeit von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt.

Bei diesen Geschwindigkeitsmessungen in Gütersloh, Rheda-Wiedenbrück, Mastholte, Langenberg, Herzebrock-Clarholz und Avenwedde wurden insgesamt 502 Verwarngelder erhoben und 117 Ordnungswidrigkeitenanzeigen vorgelegt. Sieben Geschwindigkeitsüberschreitung ziehen Fahrverbote nach sich. Die Geschwindigkeiten sind in den Fällen außerhalb von geschlossenen Ortschaften um mehr als 41 Km/h überschritten worden. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer auf der B55, welcher mit 166 km/h bei zulässigen 90 km/h unterwegs war. Für Geschwindigkeitsüberschreitungen in diesem Bereich sind Bußgelder in Höhe von 1400 Euro vorgesehen. Zudem werden zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg notiert und die Fahrerlaubnis wird voraussichtlich für die Dauer von drei Monaten entzogen.

Über die Geschwindigkeitsüberschreitungen hinaus, wurden 26 Verwarngelder aufgrund des Nichtbeachtens von Stoppzeichen erhoben und jeweils zwei Personen wurden angehalten da sie nicht angeschnallt waren, bzw. das Handy während der Fahrt verbotenerweise nutzten.

Auch über die Aktionswoche hinaus, wird die Polizei Gütersloh Verkehrskontrollen konsequent und regelmäßig fortsetzen.

