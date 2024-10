Polizei Gütersloh

POL-GT: 53-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Dienstagvormittag (08.10., 10.21 Uhr) wurden die Kreisleitstelle und die Leitstelle der Kreispolizeibehörde Gütersloh über einen Verkehrsunfall auf der Batenhoster Straße informiert. Vor Ort trafen die Rettungskräfte auf einen eingeklemmten Mann in einem verunfallten Mercedes.

Vorbehaltlich weiterer Ermittlungen, befuhr der Autofahrer zuvor die Batenhorster Straße in Richtung Bokel. Hinter der Kreuzung zur Einmündung Krögerstraße kam der Wagen nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Dabei wurde der 53- Rheda-Wiedenbrücker in seinem Auto eingeklemmt. Er wurde durch die Feuerwehr aus dem Wagen geborgen und anschließend mit schweren Verletzungen in ein Bielefelder Krankenhaus geflogen.

Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Paderborn unterstützt.

Die Unfallstelle würde bis 14.00 Uhr voll gesperrt. Da an der Unfallstelle ausgelaufene Betriebsstoffe abgebunden worden sind, wurde die Geschwindigkeitsbegrenzung in dem Bereich vorerst reduziert.

