POL-GT: Unbekannte beschädigen Figur der Alltagsmenschen am Emssee

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Montag auf Dienstag (12.08., 20.00 Uhr - 13.08., 06.45 Uhr) erneut eine Figur der sogenannten Alltagsmenschen am Emssee in Wiedenbrück. Der genaue Tatort liegt zwischen der Paul-Schmitz-Straße und dem Mühlenwall.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell