Polizei Gütersloh

POL-GT: Unter den Ulmen - Polizei sucht weitere Zeugen nach Auseinandersetzung

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Auf der Straße Unter den Ulmen kam es am Sonntagabend (11.08., 20.30 Uhr) zu einer handfesten Schlägerei mehrerer Beteiligter.

Vorausgegangen war ein verkehrswidriges Verhalten eines 19-jährigen Güterslohers, der mit einem Renault Twingo die Straße Unter den Ulmen stadtauswärts befuhr. Den Erkenntnissen nach überholte er hierbei den Fahrer eines VW Golfs in gefährdender Art und Weise. Die beiden Verkehrsteilnehmer gerieten dann an der folgenden Einmündung Unter den Ulmen/ Bultmannstraße in einen heftigen Disput.

Zeugen beobachteten dieses Geschehen unmittelbar an der Einmündung und versuchten die Situation zu deeskalieren. Der 19-Jährige ließ dadurch von dem Fahrer des VW Golfs ab und ging in Richtung der drei Zeugen. Unvermittelt schlug und trat der 19-Jährige den Angaben nach zwei der 25- und 27-jährigen Männer und verletzte diese leicht.

Verständigte Polizeikräfte lösten das Geschehen in der Folge auf. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die beiden leicht verletzten Zeugen wurden im Anschluss in einem nahen Krankenhaus ambulant behandelt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Geschehen machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell