Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person in Rietberg

Gütersloh (ots)

Rietberg (UK): Am Donnerstagabend um 22:05h wurde der Polizei ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Kraftrad und einem Kleintransporter in Rietberg auf der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Zur Unfallzeit befuhr ein 52-jähriger mit einem Kleintransporter eines Handwerkbetriebes eine Firmenzufahrt einer Firma an der Konrad- Adenauer-Straße und beabsichtigte mit Erreichen dieser Straße nach links in Fahrtrichtung Bahnhofstraße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 22jähriger Kraftradfahrer (Yamaha R7) die Konrad Adenauer Straße von der Bahnhofstraße kommend in Fahrtrichtung Westerwiehe. Beide Fahrer befanden sich allein in/ auf ihren Fahrzeugen. In Höhe der Einmündung zur Zufahrt zu Nr 28 übersah der abbiegende Fahrer des Kleintransporters den herannahenden Krafradfahrer; es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Krafradfahrer kam zu Fall und verletzte sich so schwer, dass zunächst eine bestehende Lebensgefahr angenommen wurde. Hinzugerufene Rettungskräfte konnten den Gesundheitszustand stabilisieren und nachfolgend konnte der Fahrer in ein Krankenhaus zum stationären Aufenthalt eingeliefert werden. Er trug zur Unfallzeit einen Helm. Der Lieferwagenfahrer verletzte sich ebenfalls und wurde zur Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und durch ein Sicherstellungsunternehmen geborgen und sichergestellt. Das Kraftrad war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf insgesamt ca. 15.000EUR beziffert. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt. Der Unfallort wurde weiträumig durch Polizeibeamte abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Zeugend es Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Gütersloh (05241/869-0) oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell