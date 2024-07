POL-GT: Vermisstenfahndung nach Mutter und Kind - beide wohlbehalten angetroffen

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) - Ein elfjähriger Junge wurde an einer Bushaltestelle "Tiefer Weg" an der Wertherstraße von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen. Sie boten dem Kind an, es mit dem Auto in Richtung Werther zu fahren. Ein Mann bekam das Gespräch zwischen dem Kind und den Erwachsenen mit und forderte sie auf, das Kind in Ruhe zu lassen. ...

mehr