POL-GT: Ansprechen eines Jungen in Halle (Westf.) - wichtiger Zeuge gesucht

Halle (Westf.) - Ein elfjähriger Junge wurde an einer Bushaltestelle "Tiefer Weg" an der Wertherstraße von zwei bislang unbekannten Männern angesprochen. Sie boten dem Kind an, es mit dem Auto in Richtung Werther zu fahren. Ein Mann bekam das Gespräch zwischen dem Kind und den Erwachsenen mit und forderte sie auf, das Kind in Ruhe zu lassen. Anschließend fuhren die Männer mit dem dunklen BMW davon. Das Kennzeichen soll mit der Buchstabenkombination "LP" begonnen haben. Die Männer hatten der Beschreibung nach dunkle Haare und dunkle Bärte. Der Helfer trug eine Cappy und hatte Kopfhörer in den Ohren. Diesen wichtigen Zeugen sucht die Polizei Gütersloh. Darüber hinaus sucht die Polizei weitere Zeugen, welche ergänzende Angaben zu dem Vorfall machen können, der sich am Dienstag vor zwei Wochen (25.06., 13.35 Uhr) ereignete. Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

