Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Zeugen - Exhibitionist in Halle (Westf.)

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - In der Nacht zu Sonntag (07.07.. 00.35 Uhr) wurde eine Jugendliche an der Schloerstraße auf einen Mann aufmerksam, welcher sich in schamverletzender Weise zeigte. Der ca. Mitte 50-jährige Mann stand an einem Schotterweg und schaute in Richtung Gehweg. Er hatte eine kräftige Statur, grau-blonde Haare und trug ein dunkles Oberteil.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer hat rund um die Schloerstraße in der Nacht oder am Abend verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell