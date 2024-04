Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Halle (Westf.)

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (FK) - Zwischen Dienstag (16.04., 18.00 Uhr) und Mittwoch (17.04., 07.00 Uhr) wurde in ein Geschäft in der Bahnhofstraße eingebrochen. Ersten Ermittlungen nach gelangten die Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude. Sie entwendeten mehrere Flaschen Alkohol und eine geringe Menge Bargeld. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

