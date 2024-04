POL-GT: Polizeieinsatz an der Wilhelmstraße - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots) - Halle (Westf.) (FK) - Am vergangenen Wochenende (06.04., 13.00 Uhr - 08.04., 07.30 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Schule an der Bredenstraße eingebrochen. Die Täter hebelten an mehreren Türen, brachen Schränke auf, durchsuchten diese. Abschließende Angaben zu der Beute konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat ...

