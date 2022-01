Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Werkstatteinbruch in Brockhagen

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Zwischen Montagabend (10.01., 18.00 Uhr) und Dienstagvormittag (11.01., 11.30 Uhr) haben bislang unbekannte Täter versucht eine an ein Autohaus angegliederte Werkstatt an der Horststraße im Ortsteil Brockhagen aufzubrechen. An der Tür sind deutliche Hebelmarken erkennbar.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem versuchten Einbruch machen? Wer hat Personen oder Fahrzeuge in der Nähe beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell